Υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Μπέρμιγχαμ ο μικρός αδερφός του Μπέλινγκχαμ

Στα χνάρια του αδερφού του, Τζουντ βαδίζει ο Τζομπ Μπέλινγκχαμ ο οποίος υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με την Μπέρμιγχαμ.

Το 2019, όλη η Ευρώπη κοιτούσε την Championship και την Μπέρμιγχαμ για χάρη του Τζουντ Μπέλινγκχαμ. Ένα παιδί μόλις 16 ετών που είχε φτάσει σε σημείο να πάρει μέχρι και το περιβραχιόνιο του αρχηγού μέσα στη σεζόν.

Η εξέλιξή του μέχρι σήμερα είναι μοναδική. Ο 19χρονος μέσος θεωρείται από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ευρώπης και ως ένα αστέρι του μέλλοντος.

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος από την οικογένεια που δείχνει να έχει λαμπρό μέλλον. Συγκεκριμένα, πίσω στο Μπέρμιγχαμ, ο μικρός αδερφός του Τζουντ, Τζομπ Μπέλινγκχαμ υπέγραψε, ανήμερα των 17ων γενεθλίων του, το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τον αγγλικό σύλλογο.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός μέσος έχει πραγματοποιήσει ήδη τέσσερις εμφανίσεις με την πρώτη ομάδα φέτος και ήταν κάτι που άπαντες περίμεναν ότι θα γινόταν και με τη... βούλα επαγγελματίας.

The perfect birthday present! 🎁🙌



Blues are delighted to confirm that @j_bellingham has signed a professional contract. 👏