Με Nations League και Κολομβία

Μικρό το σημερινό πρόγραμμα από πλευράς όγκου, αλλά όχι και ποιότητας, αφού υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα ματς.

Αναμφίβολα ο αγώνας που κλέβει την παράσταση απόψε είναι αυτός της Σκωτίας με την Ουκρανία στο «Χάμπντεν Παρκ» για την τέταρτη αγωνιστική του Nations League. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον πρώτο όμιλο του δεύτερου γκρουπ δυναμικότητας. Η Σκωτία βρίσκεται στη δεύτερη θέση με δύο νίκες και μία ήττα, ενώ οι Ουκρανοί οδηγούν την κούρσα έχοντας έναν βαθμό περισσότερο. Παραμένουν αήττητοι με δύο νίκες και μία ισοπαλία έχοντας μόλις ένα γκολ παθητικό.

Ακόμα είναι νωπές οι μνήμες από τη σύγκρουση των δύο ομάδων στα ημιτελικά των πλέι οφ για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η Ουκρανία πανηγύρισε τη μεγάλη νίκη με 3-1. Σίγουρα οι γηπεδούχοι θα ψάξουν απεγνωσμένα την άτυπη ρεβάνς ξέροντας παράλληλα πως με τη νίκη θα βρεθούν ολομόναχοι στην κορυφή του ομίλου. Θα δώσουμε το σχετικό προβάδισμα στην έδρα, αλλά κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη. Υπάρχει αξία στον συνδυασμό του 1Χ με το over 1,5 σε απόδοση 2.10 στο Σκωτία – Ουκρανία .

Φουλ αγωνιστική δράση έχουμε στο πρωτάθλημα της Κολομβίας και στο ντέρμπι Αμέρικα Ντε Κάλι - Ντεπόρτες Τολίμα τα λίγα γκολ αποτελούν μονόδρομο. Αμφότερες είναι ομάδες που προσέχουν πολύ τα μετόπισθεν. Μια ματιά στα αποτελέσματά τους, εξάλλου, θα μας πείσει. Οι γηπεδούχοι έρχονται από έξι σερί under, εκ των οποίων τα πέντε πιο πρόσφατα συνδυάστηκαν με N/G.

Οι φιλοξενούμενοι από την άλλη συμπλήρωσαν τρία διαδοχικά under φτάνοντας τα πέντε στην τελευταία εξάδα αγώνων τους. Το εντυπωσιακότερο είναι πως οι δυο τους έχουν φέρει επτά διαδοχικά under και N/G στα μεταξύ τους παιχνίδια. Μάλιστα τα πέντε είχαν σύνολο τερμάτων «0-1». Τα πάντα συνηγορούν στο under του 1.55.