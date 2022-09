Ο μέσος της Μετς, Τζιν -Ζακ Ντάνλεϊ έκανε ένα τρομακτικό τάκλιν εναντίον της Γκινγκάμπ

«Τρελή» εξέλιξη στο παιχνίδι της Μετς με την Γκινγκάμπ για την 8η αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας ποδοσφαίρου της Γαλλίας (Ligue 2). Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 3-1 στο πρώτο ημίχρονο, αλλά έχασαν εντελώς την ψυχραιμία τους στη συνέχεια του ματς, έμειναν με οκτώ παίκτες και τελικά ηττήθηκαν 6-3!

Στην τρίτη χρονικά αποβολή στο ματς, ο 22χρονος διεθνής με την Αϊτή, Τζιν - Ζακ Ντάνλεϊ έπεσε απερίσκεπτα με τα δύο πόδια στον αντίπαλό του και θα μπορούσε να του έχει προκαλέσει πολύ σοβαρό τραυματισμό! Είχε αγγίξει μεν πρώτα την μπάλα, αλλά η συνέχεια ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Ο Ντάνλεϊ κούνησε το κεφάλι του καθώς έφευγε από το γήπεδο, αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορούσε να έχει παράπονο για την κόκκινη κάρτα του που του έδειξε ο διαιτητής.

Τα πράγματα λίγο έλειψε να ξεφύγουν από τον έλεγχο εντελώς και ο ρέφερι διέκοψε για λίγο την αναμέτρηση κυρίως για τη δική του ασφάλεια. Όταν επέστρεψαν οι παίκτες στον αγωνιστικό χώρο, η Γκινγκάμπ που είχε επιστρέψει στον αγώνα, έχοντας ισοφαρίσει σε 3-3, εκμεταλλεύτηκε το μεγάλο αριθμητικό της πλεονέκτημα και πήρε μια εμφατική εκτός έδρας νίκη!

Quite the game in Ligue 2 as Metz down to eight men after 56 minutes. 3-3 against Guingamp with one of the craziest tackles for one of the reds.



Match interrupted because referee safety threatened pic.twitter.com/shjWRsLCMK