Φωτιά στα... Σαββατόβραδα!

Μεγάλα ντέρμπι σε όλη την Ευρώπη και τα κορυφαία σερί, τα πιο ψαγμένα στατιστικά και τα στοιχεία, που δεν θα μπορούσες να φανταστείς, είναι εδώ!

Η καθιερωμένη βόλτα στα γήπεδα των κορυφαίων πρωταθλημάτων για παιχνίδι σε άλλο επίπεδο.

Το… κόκκινο Λίβερπουλ

Το ντέρμπι του Λίβερπουλ έχει γίνει κόκκινο τα τελευταία χρόνια, καθώς η Έβερτον δεν έχει κερδίσει κανένα από τα 11 πιο πρόσφατα στο Goodison Park, με την τελευταία της νίκη να σημειώνεται τον Οκτώβριο του 2010! Βέβαια, το πιο συνηθισμένο αποτέλεσμα σε αυτό το σερί είναι η ισοπαλία (8). Πέρυσι, η Λίβερπουλ έφυγε με νίκη με 4-1 και τώρα θα προσπαθήσει να πετύχει τη 2η διαδοχική της, κάτι που έχει να κάνει από το 2009. Θα τα καταφέρει;

Οι μαύρες Κυριακές της Γιουνάιτεντ και οι Παρασκευές της Ντόρτμουντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει χάσει και τα 3 πιο πρόσφατα ματς που έδωσε Κυριακή για την Premier League. Αυτό το σερί είναι το χειρότερό της από τον Νοέμβριο του 1990 και το γεγονός ότι τώρα θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ δεν κάνει πιο εύκολα τα πράγματα. Οι «κανονιέρηδες» θα επιχειρήσουν να γίνουν μόλις η 5η ομάδα στην ιστορία της κατηγορίας, που ξεκινάει με 6 νίκες μετά τις Νιούκαστλ (1994), Τσέλσι (2005 και 2009), Μάντσεστερ Σίτι (2016) και Λίβερπουλ (2018 και 2019). Η μοναδική φορά, μάλιστα, που η Άρσεναλ το κατάφερε στο παρελθόν ήταν το 1947, προ Premier League, όταν στο τέλος κατέκτησε και τον τίτλο. Θα σπάσει την κακή παράδοση με μόλις 1 νίκη στις 15 προηγούμενες επισκέψεις της στο Old Trafford ή οι γηπεδούχοι θα επιβεβαιώσουν την ανοδική τους πορεία;

Παρασκευή σημαίνει… Μπορούσια. Όχι, κυριολεκτικά. Απλώς, η Ντόρτμουντ έχει να δείξει εντυπωσιακό ρεκόρ στην Bundesliga, καθώς δεν έχει χάσει κανένα από τα 32 τελευταία εντός έδρας παιχνίδια της τη συγκεκριμένη μέρα! Σε αυτό το σερί, μάλιστα, πανηγύρισε 24 φορές τη νίκη, με την τελευταία της ήττα να σημειώνεται τον Ιανουάριο του 2004 (0-1 από τη Σάλκε με γκολ του Έμπε Σαντ στο 89’). Τώρα, θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ, με στόχο να βελτιώσει κι άλλο αυτή την εντυπωσιακή επίδοση.

Letzte Woche das erste Mal Torschütze, diese Woche Premiere in unserem Feiertagsmagazin.



Anthony #Modeste spricht über sein erstes #BVB-Tor und blickt gemeinsam mit Nobby auf unseren kommenden Gegner. #BVBTSG — Borussia Dortmund (@BVB) September 1, 2022

Ο Σεπτέμβριος της Νάπολι και τα 4 χρόνια… φαγούρας της Γιούβε

Η Νάπολι γκέλαρε με τη Λέτσε και τώρα έχει απαιτητική έξοδο στην πρωτεύουσα κόντρα στη Λάτσιο. Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί 4 φορές για τη Serie A τον Σεπτέμβριο και οι Ναπολιτάνοι επιβλήθηκαν σε όλες τον συγκεκριμένο μήνα, σκοράροντας μάλιστα 3 γκολ κατά μέσο όρο! Το «απόλυτό» τους επί των «λατσιάλι» έχει έρθει με συνολικά τέρματα 15-2… Θα τα καταφέρουν και φέτος;

Το ματς ανάμεσα σε Φιορεντίνα και Γιουβέντους είναι… μίσους και η πρώτη τα πηγαίνει πολύ καλά στη Φλωρεντία, όπου έχει να χάσει από τον Δεκέμβριο του 2018 (3-0) στο πρωτάθλημα. Από τότε, οι «βιόλα» δεν έχουν ηττηθεί σε κανένα από τα 3 ματς εκεί, με το σερί να φτάνει στα 4 για τελευταία φορά το 1999. Έχοντας κερδίσει, μάλιστα, το τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, ψάχνει 2 σερί νίκες επί της Γιουβέντους για πρώτη φορά μετά το 1998. Θα ισοφαρίσουν οι γηπεδούχοι εκείνες τις επιδόσεις;

4 - Dusan #Vlahovic is the fourth Juventus player able to score a goal from direct free-kick shot in 2 Serie A apps in a row since 2004/05, since Opta collected this kind of data (before him, Pjanic, Pirlo and Del Piero). Compass.#JuveSpezia pic.twitter.com/mwF6ppwczx — OptaPaolo (@OptaPaolo) August 31, 2022

Τα μεγάλα ντέρμπι συνεχίζονται και στην Ιταλία, όπου η Μίλαν υποδέχεται την Ίντερ και ως γηπεδούχος πέτυχε την τελευταία της νίκη τον Γενάρη του 2016 (3-0). Τέσσερις προπονητές έχουν κάτσει από τότε στον πάγκο των «ροσονέρι» και κανένας τους δεν έσπασε αυτό το αρνητικό σερί. Βέβαια, ο Σιμόνε Ιντζάγκι στον αντίπαλο πάγκο πρέπει να ανησυχεί περισσότερο, καθώς δεν οδήγησε σε καμία νίκη την ομάδα του πέρυσι στα ντέρμπι της Serie A και αν δεν κερδίσει ούτε τώρα, θα γίνει ο πρώτος προπονητής της Ίντερ, που δεν φτάνει στη νίκη σε κανένα από τα 3 πρώτα του ματς κόντρα στην Μίλαν μετά τον Οσβάλντο Μπανιόλι το 1993. Πιο από τα δύο σερί θα φτάσει στο τέλος του;

Ντέρμπι δεν έχουμε μόνο στην Αγγλία και στην Ιταλία, αλλά και στη Σκωτία, όπου η Σέλτικ αντιμετωπίζει τη Ρέιντζερς. Η τελευταία ψάχνει την πρώτη νίκη στο περίφημο Old Firm με τον Φαν Μπρόνκχορστ στον πάγκο. Ο Ολλανδός δεν τα κατάφερε στις 3 προηγούμενες απόπειρές του και κινδυνεύει να μπει στη μικρή λίστα των προπονητών, που είδαν αυτό το σερί να φτάνει στα 4 ματς (Γουίλτον το 1982, Γουόντελ το 1971 και Μέρτι το 2018). Βέβαια, μπορεί να περιμένει κάτι καλύτερο από την ομάδα του, που έχει κερδίσει το πρώτο ντέρμπι της σεζόν και τα 2 προηγούμενα χρόνια…

Ντέρμπι και στο Λονδίνο, όπου η Τσέλσι αντιμετωπίζει τη Γουέστ Χαμ, από την οποία έχει χάσει μόλις 1 (1-0 τον Νοέμβριο του 2019) από τα 16 τελευταία παιχνίδια στην έδρα της. Μπορεί η ομάδα του Τούχελ να μην διανύει τις καλύτερές της μέρες, αλλά και τα «σφυριά» δεν τα πηγαίνουν πολύ καλύτερα. Η ομάδα του Μόγιες, λοιπόν, έχει πετύχει μόλις 2 γκολ μέχρι τώρα στην Premier League, τα λιγότερα σε αυτό το σημείο από το μακρινό 1994, έχοντας εκμεταλλευτεί μόλις το 3,4% των ευκαιριών που έχει δημιουργήσει. Αν υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που να ενισχύει την ανωτερότητα των «μπλε» είναι ότι ο Μόγιες δεν τους έχει κερδίσει εκτός έδρας σε καμία από τις 17 απόπειρές του στο πρωτάθλημα (το αρνητικό του ρεκόρ είναι 18 κόντρα στην Άρσεναλ).

Το σερί της Μπαρτσελόνα και ο… δαίμονας της Ρεάλ

Η Μπαρτσελόνα βρίσκει γρήγορα τα πατήματά της μετά τις αλλαγές του καλοκαιριού και τώρα ετοιμάζεται για το δύσκολο παιχνίδι με τη Σεβίλλη. Δύσκολο στη θεωρία, καθώς οι «μπλαουγκράνα» έχουν χάσει μόλις 1 φορά στα 30 προηγούμενα μεταξύ τους ματς στη LaLiga! Σε αυτό το σερί κέρδισαν 21 φορές, ενώ η τελευταία τους ήττα στη Σεβίλλη είχε έρθει τον Οκτώβριο του 2015 και είναι η μοναδική στις 15 πιο πρόσφατες επισκέψεις τους εκεί. Οι γηπεδούχοι έχουν ξεκινήσει πολύ άσχημα τη σεζόν στην Ισπανία και με μόλις 1 βαθμό έχουν σημειώσει τη χειρότερή τους επίδοση από το 1981… Θα φτάσει σε ακόμη ένα διπλό η Μπαρτσελόνα;

4 - Robert Lewandowski 🇵🇱 is the first player to score four goals in his first three LaLiga games since Radamel Falcao 🇨🇴 for Atletico Madrid in 2011 and the first to do so for Barcelona in the entire 21st century. Impact. pic.twitter.com/pDLAXvn9uy — OptaJose (@OptaJose) August 28, 2022

Η Μπέτις έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο τη σεζόν, βρίσκεται στην κορυφή και τώρα έχει την επίσκεψη στη Μαδρίτη για το ματς με την Ρεάλ. Στο Santiago Bernabéu, λοιπόν, δεν έχει χάσει κανένα από τα 5 τελευταία της παιχνίδια. Αν αποφύγει και τώρα την ήττα από τους «μερένγκες» θα ισοφαρίσει το ρεκόρ, που ανήκει στη Βαλένθια (6 ματς αήττητη το 1948) και στην Ατλέτικο (6 ματς αήττητη το 2018)! Μάλιστα, σε αυτό το σερί οι «βερδιμπλάνκος» έχουν κρατήσει το μηδέν σε όλες τις περιπτώσεις, κάτι που δεν έχει πετύχει καμία άλλη ομάδα στην ιστορία της LaLiga! Θα φύγουν και φέτος με θετικό αποτέλεσμα οι φιλοξενούμενοι;

Η Ατλέτικο έχει πάρει τον αέρα της Σοσιεδάδ τα τελευταία χρόνια και ετοιμάζεται να σπάσει ιστορικά ρεκόρ στο ζευγάρι. Τον περασμένο Μάιο είχε φύγει ξανά νικήτρια από το Σαν Σεμπαστιάν, αυξάνοντας το αήττητο σερί της κόντρα στη Σοσιεδάδ στα 5 ματς. Αν το πάει στα 7, τότε θα είναι η κορυφαία της επίδοση από τον Μάρτιο του 1987… Την ίδια στιγμή, οι γηπεδούχοι μετράνε 2 συνεχόμενες ήττες μπροστά στο κοινό τους στο πρωτάθλημα και 3 έχουν να υποστούν από τον Φεβρουάριο του 2007. Θα δούμε αυτά τα ρεκόρ;

Έχουν περάσει 22 παιχνίδια, από την τελευταία φορά (ένα 0-0 τον Φεβρουάριο του 2006) που η Ναντ δεν δέχθηκε γκολ (53 συνολικά) από την Παρί Σεν Ζερμέν στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, με τον Αντουάν Κομπουαρέ στον πάγκο τα πηγαίνουν εξαιρετικά κόντρα στους Παριζιάνους, έχοντας κερδίσει τα 2 από τα 3 πιο πρόσφατα μεταξύ τους παιχνίδια (2-1 στο Παρίσι τον Μάρτιο του 2021 και 3-1 εντός έδρας τον Φεβρουάριο του 2022)! Θα καταφέρουν τα «καναρίνια» να κάνουν και πάλι τη ζημιά στους πρωταθλητές;

Η… χαρά των γκολ

Η Βέρντερ Βρέμης ξεκινάει την 5η αγωνιστική στην Bundesliga, έχοντας πετύχει 10 τέρματα και έχοντας δεχθεί άλλα τόσα. Είναι η 6η φορά στην ιστορία του πρωταθλήματος, που συμβαίνει κάτι τέτοιο και πρώτη μετά το 2013 (12-12 είχε τόσο η Χόφενχαϊμ). Οι «πράσινοι», μάλιστα, είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας, που έχουν δεχθεί τουλάχιστον 2 γκολ σε όλα τα φετινά τους παιχνίδια, κάτι που έχει συμβεί μόλις 2 φορές στην ιστορία τους στο παρελθόν, το 1963 και το 2016. Τώρα, έρχεται το εκτός έδρας ματς με την Μπόχουμ, που είναι μαζί με τη Βέρντερ οι μοναδικές ομάδες που έχουν βρεθεί πίσω στο σκορ σε όλα τα παιχνίδια τους μέχρι τώρα…

Η Λέστερ έχει σκοράρει στα 26 από τα 28 τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια της στην Premier League. Αυτό το σερί θα ήταν ιδανικό, αν δεν είχε δεχθεί γκολ η ίδια στα 27 από αυτά! Το σερί των GG, λοιπόν, συνεχίζεται για την ομάδα του Ρότζερς και έχει φτάσει στα 26 στις ισάριθμες πιο πρόσφατες εξόδους της στο πρωτάθλημα. Τώρα, έρχεται το ματς με τη φορμαρισμένη Μπράιτον.

Ο Χάαλαντ των ρεκόρ!

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ ξεκίνησε με φόρα την καριέρα του στην Αγγλία και σκοράρει κατά βούληση, έχοντας φτάσει ήδη τα 9 γκολ. Η Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει την Άστον Βίλα εκτός έδρας και αν βρει και πάλι δίχτυα, τότε θα ισοφαρίσει το ρεκόρ του Μικ Κουίν, ο οποίος το 1992 στα πρώτα του 6 παιχνίδια στην Premier League είχε σκοράρει 10 φορές. Αν βρει δίχτυα παραπάνω από μία φορά, κάτι διόλου απίθανο, τότε θα γράψει ιστορία. Ο Νορβηγός θα επιχειρήσει, επίσης, να γίνει ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του πρωταθλήματος, που κάνει χατ τρικ σε 3 διαδοχικές αγωνιστικές. Θα τα καταφέρει;

9 - Erling Haaland has scored more goals than 15 of the 20 Premier League teams so far this season. HaaHaaHaa. pic.twitter.com/JDsuXnvxoT — OptaJoe (@OptaJoe) September 1, 2022

Ο Ραχίμ Στέρλινγκ κλέβει τελευταία τις εντυπώσεις με τη φανέλα της Τσέλσι και έχει πετύχει 3 γκολ στα 2 τελευταία παιχνίδια του. Κόντρα στη Γουέστ Χαμ, που είναι ο επόμενος αντίπαλος των «μπλε», έχει σκοράρει 8 γκολ στην καριέρα του, τα οποία ήρθαν σε 4 διαφορετικά στάδια (Anfield, Upton Park, Etihad Stadium, London Stadium). Μόνο 3 παίκτες έχουν βάλει γκολ στη Γουέστ Χαμ σε τουλάχιστον 5 διαφορετικά στάδια (Άντριου Κόουλ, Γκάρι Σπιντ και Τζέιμς Μπίτι). Θα βρει και πάλι δίχτυα;

