Ο Πιέρρος Σωτηρίου ανακοινώθηκε από την Σανφρέτσε Χιροσίμα, με την ιαπωνική ομάδα να κάνει τον Κύπριο στράικερ την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της.

Ο 29χρονος Κύπριος επιθετικός πήρε μεταγραφή στην Ιαπωνία αποχωρώντας από την Λουντογκόρετς μετά από μόλις ένα χρόνο. Η Χιροσίμα δαπάνησε 2.000.000 εκατ. ευρώ για την μεταγραφή του Σωτηρίου, ο οποίος έγινε έτσι η ακριβότερη κίνηση στην ιστορία της ομάδας. Ο ίδιος ο παίκτης θα έχει απολαβές που θα αγγίζουν τα 900.000 ευρώ ετησίως.

