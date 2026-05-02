Η Λέφσκι Σόφιας κατέκτησε το πρωτάθλημα στη Βουλγαρία, σπάζοντας το σερί 14 τίτλων που έτρεχε η Λουντογκόρετς.

Για πρώτη φορά από τότε που ανέβηκε στη μεγάλη κατηγορία, η Λουντογκόρετς δεν θα στεφθεί πρωταθλήτρια Βουλγαρίας! Η Λέφσκι Σόφιας επικράτησε 1-0 της ΤΣΣΚΑ 1948 εντός έδρας και εξασφάλισε τον τίτλο για 27η φορά στην ιστορία της και πρώτη μετά από 17 χρόνια, στερώντας στους Αετούς την ευκαιρία να φτάσουν στο απόλυτο ευρωπαϊκό ρεκόρ...

Μάλιστα, η Λουντογκόρετς καταλαμβάνει αυτή τη στιγμή την τρίτη θέση της βαθμολογίας, η οποία τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν δίνει εισιτήριο για την Ευρώπη αλλά για τα μπαράζ για ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League. Μετά το σπάσιμο του σερί, το μεγαλύτερο σε ισχύ στην Ευρώπη, είναι αυτό του Ερυθρού Αστέρα, ο οποίος κατέκτησε πρόσφατα τον τίτλο στη Σερβία για ένατη συνεχόμενη σεζόν.