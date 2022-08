Ο Λορέντζο Ινσίνιε πέτυχε το πρώτο του γκολ επί αμερικανικού εδάφους με... ξανθό μαλλί και η Τορόντο πήρε «τρίποντο» σε εκτός έδρας ματς της Λίγκας για πρώτη φορά από τον Ιούλιο του 2017.

Ο πρώην αστέρας της Νάπολι έβαψε το μαλλί για να ... πάρει φόρα στο νέο του ξεκίνημα και κατάφερε να σκοράρει στο παιχνίδι απέναντι στην Nashville FC τα ξημερώματα της Κυριακής.

Στο 77ο λεπτό έκανε κλειστή ντρίμπλα με αλλαγή κατεύθυνσης για να περάσει ανάμεσα από δυο αντιπάλους και με το μπάλα στο δεξί σούταρε στη γωνία για να πετύχει το τέταρτο γκολ της νέας του ομάδας.

Η νίκη κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν, αφού η Nashville μείωσε σε 4-3 στο 84', όμως, η Τορόντο κατάφερε να πάρει το θετικό αποτέλεσμα σε εξόρμησή της μετά τις 25 Ιουλίου του 2021 και το 2-1 επί της Chicago Fire.

Insigne scores his FIRST goal for Toronto FC and it’s a BEAUTY 🇨🇦 pic.twitter.com/zBn7KOWgkU