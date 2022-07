Το ποδόσφαιρο της Νιγηρίας ντροπιάζεται από τις σκηνές που παρατηρήθηκαν στον τελικό του Ogun State, με παίκτες να χάνουν τα πέναλτι με τρόπο που έδειχνε ξεκάθαρη πρόθεση. Θέμα... διαμαρτυρίας ήταν τελικά κι όχι στημένο ματς.

Ο τελικός του Ogun State FA Cup προκάλεσε απορίες, οργή, υποψίες, κατηγορίες και τελικά έγινε γνωστό πως ήταν θέμα αγανάκτησης για τη διαιτησία.

Οι ποδοσφαιριστές της Remo Stars έχοντας φτάσει μέχρι και τη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Ijebu United, αποφάσισαν τις πρώτες τρεις εκτελέσεις τους να τις στείλουν όπου αλλού μπορούσαν, εκτός από την εστία.

Παράλληλα, ο τερματοφύλακας της ομάδας παρέμενε ακίνητος δίχως να κάνει προσπάθεια ν' αποκρούσει τα πέναλτι των αντιπάλων του. Το πιο αστείο στιγμιότυπο ανήκει σ' εκείνον που πήρε φόρα, έφτασε στη μπάλα, την έστειλε... πλάγιο άουτ και έβαλε τα χέρια στο κεφάλι σαν να μην το πιστεύει!

Εξ αρχής κινήθηκαν υποψίες για χειραγώγηση της αναμέτρησης, ωστόσο, ένας δημοσιογράφος, ο Ibukun Aluko, μέσω των social media ανέφερε πως ενημέρωθηκε ότι επρόκειτο για διαμαρτυρία της Remo Stars για τη διαιτησία που είχαν αντιμετωπίσει σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

How will our football grow with all these rubbish they have refused to stop all theses years? This is OGUN State F.A Cup final btw Remo Stars vs Ijebu United… Let me take my Vawulence to sport this morning. @deepcallthedeep See this Sir..



