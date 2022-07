Η Μέλμπουρν Βίκτορι επισημοποίησε την μεταγραφή του Νάνι ολοκληρώντας μία πολύ σημαντική μεταγραφή.

Ο 35χρονος Πορτογάλος έμεινε ελεύθερος από την Βενέτσια στην οποία είχε πάει τον περασμένο Γενάρη καταφέρνοντας να πραγματοποιήσει μόλις 10 συμμετοχές με μία ασίστ αγωνιζόμενος συνολικά για 283 αγωνιστικά λεπτά.

Ο Νάνι υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την Μέλμπουρν Βίκτορι.

