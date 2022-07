Κάτοικος Σαουδικής Αραβίας με κάθε επισημότητα έγινε ο Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, που υπέγραψε στην Αλ Σαμπάμπ.

Επιβεβαιώθηκαν τα ρεπορτάζ από την Πολωνία που ήθελαν τον 32χρονο μέσο να έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για να συνεχίσει εκεί την καριέρα, τουλάχιστον για τον επόμενο χρόνο.

Ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, ανακοινώθηκε από την Αλ Σαμπάμπ και υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας εκμεταλλευόμενος το καθεστώς που έχει προκύψει για τους παίκτες από Ρωσία και Ουκρανία εξαιτίας της εισβολής της πρώτης με την επέκταση του νόμου της FIFA για αναστολή των συμβολαίων των παικτών από κείνες τις χώρες μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Πέρυσι όπου έπαιξε το πρώτο μισό της σεζόν στην Κρασνοντάρ και το δεύτερο στην ΑΕΚ είχε 26 συμμετοχές με 7 γκολ και 5 ασίστ ξεπερνώντας τα 2.000 αγωνιστικά λεπτά.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI