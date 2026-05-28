Στογιάκοβιτς: Αποσύρει τη συμμετοχή του από το draft του NBA
Δεν θα πάρει μέρος στη φετινή διαδικασία του draft ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, δίνοντας επιπλέον... παράταση στο «american dream» του ΝΒΑ.
Ο γιος του «Πέτζα» αν και είχε δηλώσει αρχικά συμμετοχή, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και -κατά τα φαινόμενα- θα βρεθεί στην εν λόγω διαδικασία το καλοκαίρι του 2027.
Άλλωστε του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει την τετραετία του στο NCAA έχοντας αγωνιστεί μία σεζόν στο Στάνφορντ, μία στο Καλιφόρνια και δύο στο Ιλινόι.
Ο Στογιάκοβιτς αγωνίστηκε φέτος σε 34 ματς και είχε κατά μέσο όρο 13.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.