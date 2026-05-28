Ο Αντρέι Στογιάκοβιτς αποφάσισε να αποσύρει τη συμμετοχή του από το draft του NBA και να συνεχίσει και τη νέα σεζόν στο κολεγιακό πρωτάθλημα με το Ιλινόι.

Δεν θα πάρει μέρος στη φετινή διαδικασία του draft ο Αντρέι Στογιάκοβιτς, δίνοντας επιπλέον... παράταση στο «american dream» του ΝΒΑ.

Ο γιος του «Πέτζα» αν και είχε δηλώσει αρχικά συμμετοχή, κάτι τέτοιο δεν πρόκειται να γίνει και -κατά τα φαινόμενα- θα βρεθεί στην εν λόγω διαδικασία το καλοκαίρι του 2027.

Άλλωστε του χρόνου θα έχει ολοκληρώσει την τετραετία του στο NCAA έχοντας αγωνιστεί μία σεζόν στο Στάνφορντ, μία στο Καλιφόρνια και δύο στο Ιλινόι.

Ο Στογιάκοβιτς αγωνίστηκε φέτος σε 34 ματς και είχε κατά μέσο όρο 13.5 πόντους και 4.5 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής.