«Σειρήνες» από την Σαουδική Αραβία για τον Γκρεγκόρζ Κριχόβιακ, ο οποίος ξεκίνησε συζητήσεις με την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Πολωνός μέσος, που αγωνίστηκε στην χώρα μας για λίγους μήνες με την φανέλα της ΑΕΚ την περσινή σεζόν, κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τον αραβικό σύλλογο σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο 32χρονος αμυντικός χαφ έχει συμβόλαιο με την Κρασνοντάρ μέχρι το 2024, ωστόσο αυτό έχει ανασταλεί μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι εξαιτίας της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Έτσι, ο Κριχόβιακ μπορεί να διαπραγματευθεί με όποια ομάδα θέλει για την φετινή χρονιά.

Η Αλ Σαμπάμπ έχει ήδη καταθέσει την πρότασή της και τώρα η εξέλιξη της υπόθεσης θα κριθεί από τις προθέσεις του Πολωνού.

Η αραβική ομάδα τερμάτισε 4η στο φετινό πρωτάθλημα ενώ διαθέτει στο ρόστερ της παίκτες, όπως ο Έβερ Μπανέγκα, που είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης του πρωταθλήματος με ετήσιες απολαβές 10 εκ. ευρώ τον χρόνο.

