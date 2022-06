Χαμραουί: «Με χτυπούσαν πέντε λεπτά με σιδερολοστό, νόμιζα ότι θα πεθάνω»

Η Κεϊρά Χαμραουί επτά μήνες μετά την τραυματική επίθεση που δέχτηκε από δυο άνδρες με σιδερολοστό μίλησε στην Equipe και εξιστόρησε τα πέντε χειρότερα λεπτά της ζωής της, όπου πίστεψε πως θα πεθανεί.

Το βράδυ της 4ης Νοεμβρίου η Κεϊρά Χαμρααουί βίωσε την χειρότερη εμπειρία της ζωής της. Η διεθνής χαφ επέστρεφε από δείπνο που διοργάνωσε η Παρί Σεν Ζερμέν για τα μέλη της ομάδας, μαζί με την Ντιαλό, στα μέσα της διαδρομής, δύο άγνωστοι άνδρες που φορούσαν μπαλακλάβες προσέγγισαν την πόρτα του συνοδηγού, έσυραν τη Χαμραουΐ στον δρόμο και τη χτύπησαν με σιδερένιους λοστούς στα πόδια. Επτά μήνες μετά η 31χρονη συνεχίζει τη ζωή της, παίζει ποδόσφαιρο, το οποίο χαρακτηρίζει ως το καλύτερο «φάρμακο», όμως αυτά τα τραυματικά πέντε λεπτά δεν θα τα ξεχάσει ποτέ. Επτά μήνες μετά το περιστατικό η Χαμραουί μίλησε στην Equipe και εξιστόρησε λεπτομερώς τη στιγμή που νόμιζε πως είχε έρθει το τέλος.

'I really thought I was going to stay there'



