Αμινάτα Ντιαλό - Παρί: Οργανωμένη επίθεση σε συμπαίκτρια για μια... θέση στην 11άδα! (vid)

Η Αμινάτα Ντιαλό συνελήφθη ως ύποπτη για την οργανωμένη επίθεση που δέχθηκε η συμπαίκτριά της, Κέιρα Χαμραουΐ από κουκουλοφόρους και κίνητρό της σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ να ήταν η θέση στην αρχική 11άδα της Παρί Σεν Ζερμέν!

Η είδηση ότι μια διεθνής παίκτρια από το κορυφαίο επίπεδο φέρεται να έχει οργανώσει επίθεση με κουκουλοφόρους σε συμπαίκτριά της στην Παρί Σεν Ζερμέν και την εθνική Γαλλίας προκαλεί σοκ. Η 26χρονη χαφ, Αμινάτα Ντιαλό, συνελήφθη από την αστυνομία των Βερσαλλιών ως «εγκέφαλος» της βίαιης ενέδρας στην οποία έπεσε η 31χρονη πρώην σταρ της Μπαρτσελόνα, Κέιρα Χαμραουΐ, την περασμένη Πέμπτη (4/11), σε ένα σκάνδαλο που έσπασε σαν «βόμβα» στο γαλλικό και όχι μόνο ποδόσφαιρο και είναι σίγουρα το πιο πολύκροτο στα χρονικά του ποδοσφαίρου γυναικών.

PSG confirm women's midfielder Aminata Diallo was taken into police custody today 'following an attack on the club's players.'



She allegedly hired masked men to injure France and PSG teammate Kheira Hamraoui and remove her from competition for playing time, per @lequipe pic.twitter.com/o4QmcPlEXg