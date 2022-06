Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα συνεχίσει την καριέρα του ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, Λεονάρντο Ζαρντίμ, ο οποίος υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με την Σαμπάμπ Αλ Αχλί.

Άλλαξε χώρα, όχι όμως και ήπειρο. Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ εγκατέλειψε τη Σαουδική Αραβία και την Αλ Χιλάλ για χάρη της Σαμπάμπ Αλ Αχλί, μετακομίζοντας έτσι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού υπέγραψε το συμβόλαιό του με τη νέα του ομάδα το οποίο αναμένεται να τον κρατήσει στην ασιατική χώρα μέχρι το καλοκαίρι του 2023.

Στο παρελθόν ο Πορτογάλος προπονητής πέρασε από τους πάγκους των Μπράγκα, Ολυμπιακού, Σπόρτινγκ και Μονακό (δυο θητείες), με τελευταίο του σταθμό την Αλ Χιλάλ με την οποία τερμάτισε τη φετινή περίοδο στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Leonardo Jardim has just signed his contract as new Shabab Al-Ahli, from United Arab Emirates - been told it’s done deal, contract valid until 2023. 🚨🇦🇪 #transfers



Jardim will be soon announced as new manager. @Shabab_AlAhliFC pic.twitter.com/1GraVgaNgV