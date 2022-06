Ο Τζόρτζιο Κιελίνι μετά την αποχώρηση του από τη Γιουβέντους συμφώνησε με τη Λος Άντζελες FC και θα αγωνιστεί στο MLS για τα επόμενα δύο χρόνια.

Μετά από 18 χρόνια ο Τζόρτζιο Κιελίνι αποχώρτησε από τη Γιουβέντους, ενώ το παιχνίδι με την Αργεντινή για το «Finalissima» ήταν το τελευταίο του με την εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο πολύπειρος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος στις 14 Αυγούστου θα κλείσει τα 38 του χρόνια δεν σκοπεύει να σταματήσει το ποδόσφαιρο και μάλιστα έχει ήδη κλείσει στην Λος Άντζελες FC του MLS, στην οποία θα αγωνιστεί για την επόμενη διετία.

Ο Κιελίνι αναμένεται μετά την εμπειρία του στην Αμερική να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να επιστρέψει στη Γιουβέντους για να αναλάβει πόστο. Με τη φανέλα των «Μπιανκονέρι» σήκωσε εννέα πρωταθλήματα, πέντε κύπελλα και ισάριθμα Super Cup Ιταλίας.

Giorgio Chiellini ➡️ 🇺🇸



The Italian has agreed a deal with LA FC 📝 pic.twitter.com/gEP66XXWgL