Ίσως να είναι από τους μοναδικούς που μπορεί δικαιωματικά να δηλώσει ότι την «κολλάει». Ο Κρίστιαν Πούλισικ έκανε εντυπωσιακή ενέργεια στην ασίστ που κατέγραψε στο φιλικό 3-0 των ΗΠΑ επί του Μαρόκο.

Ο Captain America της Τσέλσι στο 26ο λεπτό ετοίμασε ένα εύκολο γκολ για τον Άαρονσον, προτού οι Γουεά και Ράιτ συνεισφέρουν στο τελικό 3-0 των Αμερικανών σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη τα ξημερώματα της Πέμπτης.

Ο αστέρας της Τσέλσι από βαθιά μπαλιά που κυνήγησε, κατάφερε να κατεβάσει τη μπάλα σαν να της δίνει εντολή να παραμείνει στο πόδι του κι αφού άλλαξε κατεύθυνση με τακουνιά, απλά έστρωσε στον Άαρονσον που σκόραρε...

THIS FIRST TOUCH BY CHRISTIAN PULISIC 🤩 pic.twitter.com/RY32C1r0zD

THE TOUCH AND ASSIST BY PULISIC TO AARONSON 😱 pic.twitter.com/y5hq1gKbIA