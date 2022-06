Ο Λιονέλ Μέσι έφτασε τα 40 τρόπαια μετά τη νίκη της Αργεντινής στο Finalissima και κυνηγάει πλέον τον Ντάνι Άλβες που απολαμβάνει ολομόναχος την απόλυτη κορυφή με 43 κούπες.

Ο Λιονέλ Μέσι... σαραντάρησε! Όχι φυσικά στην ηλικία, αλλά στα τρόπαια, αφού μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Ιταλίας στο Finalissima πρόσθεσε ακόμα μια κούπα στη συλλογή του και έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σπάσει το φράγμα των 40!

Εκείνος που τον πρόλαβε είναι ο άλλοτε συμπαίκτης του στη Μπαρτσελόνα, Ντάνι Άλβες, ο οποίος πλέον μετράει 43 τίτλους και απολαμβάνει εδώ και χρόνια τον απόλυτο θρόνο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Η διαφορά ωστόσο των τριών τροπαίων μόνο μεγάλη δεν είναι και ο Πούλγκα είναι δεδομένο πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να καταλάβει (και) αυτή την κορυφή.

Μέχρι στιγμής, ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν μετράει 35 τίτλους με την Μπαρτσελόνα, 1 με την Παρί, 2 με την εθνική ανδρών της Αργεντινής, 1 με την Αργεντινή Κ-23 και με την Αργεντινή Κ-20.

