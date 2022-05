Νεκρός πρώην ποδοσφαιριστής της Φίτεσε - Πήδηξε από βράχο 35 μέτρων

Τραγικό θάνατο βρήκε την περασμένη εβδομάδα, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Φίτεσε Μουράτ Λαμπραμπάντ πηδώντας από έναν βράχο δεκάδων μέτρων, ενώ ήταν σε διακοπές στη Μαγιόρκα.

Ο Μαροκινο-Ολλανδός ποδοσφαιριστής βρισκόταν σε διακοπές με τα δύο παιδιά και την σύζυγό του στη Μαγιόρκα όταν επιχείρησε ένα άλμα 35 μέτρων στο νερό βρίσκοντας τραγικό θάνατο, με την σύζυγό του να κινηματογραφεί τη βουτιά! Σύμφωνα με αναφορές, ο θάνατος του πρώην ποδοσφαιριστή της Φίτεσε προκλήθηκε από πνιγμό σε κατάσταση ημισυνείδησης από από την πτώση, κι όχι από τραύματα από πρόσκρουση.

🇳🇱 The Dutch tourist who tragically lost his life after trying to perform a daredevil cliff jump in Mallorca has been named as 31-year-old former Vitesse Arnhem player, Mourad Lamrabatte. 🙏



Tragically his wife filmed the incident. 😢 pic.twitter.com/HXaDbZOQPo