O oπαδός της Σέλτικ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Σέλτικ Παρκ» κατά τους πανηγυρισμούς της φιέστα, κινήθηκε προς την πλευρά του Άγγελου Ποστέκογλου και σεκιούριτι τον «έκοψε» με τάκλιν.

Φαίνεται πως τα μέλη του προσωπικού ασφαλείας των γηπέδων στο «νησί» προπονούνται αρκετά στα... τάκλιν. Λίγες μέρες μετά τον σεκιούριτι που έκοψε τον οπαδό που μπήκε στο «Ολντ Τράφορντ» μετά τον τελικό του FA Cup Νέων, σεκιούριτι στη Γλασκώβη τον... μιμήθηκε και σταμάτησε με σκληροτράχηλο «σκωτσέζικο» τάκλιν οπαδό της Σέλτικ, ο οποίος κατά τη διάρκεια της φιέστας του πρωταθλήματος μπήκε στον αγωνιστικό χώρο του «Σέλτικ Παρκ» και έτρεξε προς το μέρος του Άγγελου Ποστέκογλου, ενώ μιλούσε στο Sky Sports.

Some tackle by the steward, that! #CelticFC pic.twitter.com/huTDvCXItt