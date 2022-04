Λίγα λεπτά αφότου η είδηση του θανάτου του έκανε τον γύρο του κόσμου και φιλοξενήθηκε σε όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά πρακτορεία, πληθαίνουν οι πληροφορίες στο διαδίκτυο που κάνουν λόγο για fake news!

Σκιές γύρω από την είδηση του θανάτου του 54χρονου πασίγνωστου μάνατζερ!

Λίγες στιγμές αφότου είδε το φως της δημοσιότητας μια είδηση που τον ήθελε να έχει φύγει από τη ζωή στα 54 του χρόνια, όντας στο νοσοκομείο με βαριά ασθένεια στους πνεύμονες -την οποία αναπαρήγαγαν τα μεγαλύτερα ειδησεογραφικά sites παγκοσμίως- πολλοί δημοσιογράφοι σπεύδουν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση, επισημαίνοντας ότι ο Μίνο Ραϊόλα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ακόμα εν ζωή!

Ο δημοσιογράφος των New York Times, Tariq Panja, τουίταρε ότι έλαβε μια κλήση από έναν επιφανή Βρετανό agent και στενό φίλο του Μίνο Ραϊόλα, στην οποία τον πληροφόρησε ότι ο Ιταλο-Ολλανδός μάνατζερ δεν έχει πεθάνει, αλλά είναι «πολύ πολύ άρρωστος». Διευκρινίζει δε, ότι οι αναφορές για τον θάνατο του φίλου του είναι ανακριβείς!

Just received a call from a prominent British agent and close friend of Mino Raiola to say that the Italian-Dutch agent has not died but is "very, very ill". Says reports of his friend's death are inaccurate.