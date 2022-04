Απίθανο! Ο Μίνο Ραϊόλα τελικά ζει! «Με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες, φαίνεται ότι έχω την ικανότητα και ν' αναστηθώ» ανέφερε σε επίσημη τοποθέτηση!

Αδιανόητα πράγματα την 28η του Απρίλη του 2022, με τον Μίνο Ραϊόλα να παρουσιάζεται ως νεκρός από ασθένεια, να κυκλοφορεί η είδηση παντού στα μεγαλύτερα Media του πλανήτη, τις ομάδες να βγάζουν συλλυπητήριες ανακοινώσεις και τελικά... εκείνον να ζει!

Μετά τις πληροφορίες που μετέφεραν άμεσοι συνεργάτες του, το γραφείο μάνατζερ που εκπροσωπεί, αλλά και ο Δρ.Αλμπέρτο Ζανγκρίλο από το San Raffaele Hospital από το Μιλάνο, ήρθε και η επιβεβαίωση.

«Η παρούσα κατάσταση της υγείας μου για όσους αναρωτιούνται: Εκνευρισμένος που με πέθαναν δεύτερη φορά σε τέσσερις μήνες! Mάλλον έχω τη δυνατότητα ν' ανασταίνομαι» έγραψε στο προφίλ του στα social media!

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate.