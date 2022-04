Για πρώτη φορά γυναίκα ρέφερι θα διευθύνει τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας.

Ιστορική απόφαση για το ποδόσφαιρο της Γαλλίας με την Ομοσπονδία να ορίζει για πρώτη φορά γυναίκα διαιτητή.

Πιο συγκεκριμένα, η γαλλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία όρισε την πολύπειρη Γαλλίδα ρέφερι, Στεφανί Φραπάρ, να διευθύνει την αναμέτρηση της Νις με τη Ναντ, στις 7 Μαΐου στο «Saint-Denis».

Η Φραπάρ η οποία θυμίζουμε είναι κι η πρώτη γυναίκα που διαιτήτευσε τόσο αγώνα της Ligue 1 όσο και παιχνίδι Champions League (σφύριξε στη νίκη (3-0) της Γιουβέντους επί της Ντιναμό Κιέβου), θα γίνει επίσης η πρώτη που θα αναλάβει έναν τελικό του Coupe de France.

