Το κορυφαίο αμερικανικό δίκτυο είχε στη Νο1 του top10 του τη γκολάρα του Τζακ Κόλμπακ στο ματς της Φόρεστ με τη Γουέστ Μπρόμιτς.

Προ ημερών η Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη ξέσπασε στη Γουέστ Μπρομ με εμφατική τεσσάρα (4-0) και έκανε ένα ακόμα μεγάλο βήμα για τη συμμετοχή στα play - offs ανόδου με προορισμό τη Premier League. Στο ματς αυτό είχε σκοράρει μία γκολάρα ο Κόλμπακ.

Το γκολ αυτό του Κόλμπακ μπήκε στη θέση Νο1 του top10 του SportsCenter του αμερικάνικου δικτύου του ESPN, κάτι που δεν είναι τόσο σύνηθες να συμβαίνει καθώς είναι το πρωτάθλημα της Championship. Το ESPN που στο Twitter του έχει 40 εκατ. ακόλουθους. Δείτε πιο κάτω το βίντεο.

It doesn’t happen very often here in the United States, if EVER, but @nffc and Jack Colback made the #1 top play on ESPN @SportsCenter for Monday April 18th! @MaxdHayes @mattforde @BarstoolChief @NFFCNA @Forza_Garibaldi @NFFCNYC @nottmtails pic.twitter.com/WzGrc22XB3