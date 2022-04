VAR και… παράνοια στην Αργεντινή: Ακυρώθηκε γκολ για χέρι του κίπερ εκτός περιοχής κι από το φάουλ σκόραρε η αντίπαλος στο 90+4’! (vid)

Απίθανα πράγματα στο Ουρακάν-Μπαράκας Σεντράλ! Οι γηπεδούχοι σκόραραν στο 88', αλλά το VAR γύρισε τη φάση πίσω για χέρι του τερματοφύλακα εκτός περιοχής και τελικά οι φιλοξενούμενοι ευστόχησαν στο απευθείας φάουλ για τη νίκη στο 90+4'!

Φινάλε για... γερά νεύρα σημειώθηκε στο ματς της Ουρακάν με την Μπαράκας Σεντράλ για την Primera Division της Αργεντινής. Λίγα λεπτά πριν από τη συμπλήρωση των 90' και με το σκορ στο 1-1, οι γηπεδούχοι πίστεψαν πως βρήκαν το γκολ που θα έβαζε τέλος στο αρνητικό σερί τους μετά από υποδειγματική αντεπίθεση που ξεκίνησε από τον τερματοφύλακα, Μάρκος Ντίας. Ο τελευταίος, όμως, από πρωταγωνιστής έμελλε να αποδειχθεί «μοιραίος» για την ομάδα του.

Στα επόμενα λεπτά ακολούθησε... παράνοια, καθώς ο ρέφερι της αναμέτρησης ειδοποιήθηκε από το VAR να μεταβεί στο μόνιτορ για υποψία παράβασης στην αρχή της φάσης. Όπως φάνηκε κι από το replay, ο Ντίας στην προσπάθειά του να ξεδιπλώσει γρήγορα την αντεπίθεση, βγήκε αντικανονικά από την περιοχή του με τη μπάλα ακόμα στα χέρια κι έτσι η φάση γύρισε πίσω για φάουλ υπέρ της Μπαράκας.

Έπειτα από αρκετά λεπτά εξέτασης της φάσης και διαμαρτυριών από τους γηπεδούχους (αποβλήθηκε ο τεχνικός της Ουρακάν, Φρανκ Κουντέλκα), η Μπαράκας εκτέλεσε το φάουλ που κέρδισε στο όριο της περιοχής στο 90+4' και επισφράγισε το πιο τρελό φινάλε στο φετινό πρωτάθλημα, με τον Τάπια να νικάει τον Ντίας και να χαρίζει ανέλπιστα το τρίποντο στην ομάδα του, η οποία μόλις λίγα λεπτά νωρίτερα είχε βρεθεί στην «κόλαση».

Lovely bit of VAR in the Argentine Primera Division.



- Huracan go 2-1 up, 88th minute

- Goal disallowed by VAR as keeper was out of his area when he threw the ball

- So free-kick to Barracas on edge of area

- Barracas score the FK to win 2-1 (94th min)pic.twitter.com/yclvvFh7JR