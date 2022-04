Η Ντέσνα Τσερνίχιβ μέχρι τον Φεβρουάριο πάλευε για την έξοδο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Πλέον, το γήπεδό της είναι ολοσχερώς κατεστραμμένο, μετά τον τριήμερο βομβαρδισμό από ρωσικά πυρά και οι εικόνες της αυτοψίας προκαλούν σοκ.

Η φράση «θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο» χρησιμοποιείται υπερβολικά για εικόνες «χάους». Στην περίπτωση της Ντέσνα Τσερνίχιβ, καμία υπερβολική φράση δεν μπορεί να ισοφαρίσει την πραγματικότητα. Οι άνθρωποι του ουκρανικού συλλόγου αντίκρισαν το χάος στο γήπεδο της ομάδας τους, την «Yuri Gagarin Arena» χωρητικότητας 12.000 φιλάθλων, η οποία καταστράφηκε ολοσχερώς μετά τον τριήμερο βομβαρδισμό από ρωσικές δυνάμεις.

Το γήπεδο στο οποίο έκανε τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ο Αντρέι Γιαρμολένκο ως παίκτης της Ντέσνα είχε ήδη υποστεί ζημιές στις αρχές Μαρτίου, όμως, η ισοπέδωση της πόλης τα τελευταία 24ωρα περιλάμβανε και την έδρα του ιστορικού κλαμπ, το οποίο, μάλιστα, πριν την έναρξη του πολέμου πάλευε για να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο στην 1η κατηγορία.

Οι κερκίδες μετατράπηκαν σε συντρίμμια, ενώ ένας γιγάντιος κρατήρας άφησε το αποτύπωμά του στον αγωνιστικό χώρο.

Δείτε τις σοκαριστικές εικόνες:

Large parts of the the local Premiere League stadium have been destroyed. It’s hard to see why the Russians seemed Desna Chernihivto be a legitimate target. pic.twitter.com/Iccpm31Ipr — Richard Gaisford (@richardgaisford) April 10, 2022

DESNA MANAGER IN TERRITORIAL DEFENCE 🪖💪🇺🇦



Long serving Desna Chernihiv manager Oleksandr Ryabokon (DC stadium below) is currently in his local Territorial Defence unit and is currently involved in the clean up effort of Kyiv Oblast from the occupiers



(FC Desna Press Officer) pic.twitter.com/gjjmSQ3AYj — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) April 10, 2022

😢 "The stadium had been bombed for three nights in a row": see how the home stadium of Desna #Chernihiv looks now. #StopRussianAgression pic.twitter.com/NKLK8ZktbX April 9, 2022