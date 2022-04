Οπαδός αιμόφυρτος μετά από συμπλοκές στο AFC Wimbledon - ΜΚ Ντονς

Ένα από τα ιδιαίτερα ντέρμπι της Αγγλίας το AFC Wimbledon - ΜΚ Ντονς στιγματίστηκε από αιματηρά επεισόδια.

Η AFC Wimbledon παραπαίει στις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας της League Two της Αγγλίας, την ίδια ώρα που η MK Ντονς διεκδικεί με αξιώσεις τον προβιβασμό της στην League One. Οι δύο ομάδες διασταύρωσαν τα ξίφη τους το περασμένο Σάββατο (09/04), σε ένα από τα πιο ιδιόμορφα ντέρμπι του Νησιού.

Βλέπετε η ιστορική Γουίμπλετον με έτος ίδρυσης το 1889, γίνεται ξακουστή στα 80's ως «Crazy Gang» με «αρχηγό» των... τρελών τον Βίνι Τζόουνς. Καταφέρνει να πάρει κι ένα κύπελλο κόντρα στην Λίβερπουλ το 1988 και το 2002 πνιγμένη στα χρέη αλλάζει εντελώς μορφή.

Μεταφέρεται στο Μίλτον Κέινς δεκάδες χιλιόεμετρα από την παραδοσιακή της γειτονιά και μετά από ένα χρόνο μετονομάζεται σε Μίλτον Κέινς Ντονς. Οι οπαδοί της λοιπόν επανιδρύουν την AFC Γουίμπλεντον που δεν αναγνωρίζει καν την «θυγατρική» της, ΜΚ Ντονς.

Στο πρόσφατο μεταξύ τους παιχνίδι, μόλις λίγα λεπτά μετά την σέντρα, μια ομάδα οπαδών πλησίασε την πλάγια γραμμή και καθύβρισε τον Lewington που στάθηκε και τους κοίταξε χωρίς να αντιδράει. Του πέταξαν μάλιστα και μια μπάλα, μα παρέμεινε ασυγκίνητος. Ενώ όταν ο Parrott της ΜΚ Ντονς σκόραρε, πανηγύρισε μπροστά στους οπαδούς των γηπεδούχων, προκαλώντας τους.

Μετά τη λήξη του αγώνα (1-1), οι οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν στο Plough Lane με την αστυνομία να επεμβαίνει για να αποσοβήσει τα χειρότερα. Ένας άνδρας συνελήφθη αιμόφυρτος!

England. 09.04 2022 Fight between AFC Wimbledon and MK Dons fans. pic.twitter.com/B7rbatXZpP

MK Dons fans at AFC Wimbledon on the weekend#MKDONS #MKDONSFC #AFCW #afcwimbledon #Wimbledon pic.twitter.com/amn2OdnsQy