Μπορεί οι αθλητικές δραστηριότητες στην Ουκρανία να έχουν παγώσει εδώ και 44 ημέρες λόγω της εισβολής των Ρώσων, όμως οι «γίγαντες» του ουκρανικού ποδοσφαίρου, Ντιναμό Κιέβου και Σαχτάρ Ντόνετσκ μπαίνουν σιγά - σιγά σε ρυθμούς. Η Ντιναμό ανακοίνωσε μια σειρά φιλικών με φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ενώ η Σαχτάρ είναι έτοιμη να ξεκινήσει προετοιμασία.

Oι Ουκρανοί ποδοσφαιριστές του κλαμπ του Ντόνετσκ βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και περιμένουν την Πέμπτη (7/4) την άφιξη του προπονητή τους, Ρομπέρτο ​​Ντε Τσέρμπι από την Ιταλία μαζί με το επιτελείο για να ξεκινήσουν προπονήσεις. Μαζί με την αποστολή της πρώτης ομάδας βρίσκονται και οι παίκτες της Κ19 της ομάδας. Η Σαχτάρ ενδέχεται να ακολουθήσει τα βήματα της Ντιναμό Κιέβου και να κάνει ένα ποδοσφαιρικό «τουρ» στην Ευρώπη με σκοπό τη συγκέντρωση χρημάτων για τους Ουκρανούς πολίτες.

