Ο Γκονζάλο Ιγκουαίν ετοιμάζεται να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά παπούτσια του στο τέλος της φετινής σεζόν, ολοκληρώνοντας μια εντυπωσιακή καριέρα ταυτισμένη με το γκολ!

Μια καριέρα γεμάτη γκολ. Πολλά γκολ! Ύστερα όμως από 17 συναπτά έτη που πληγώνει τα αντίπαλα δίχτυα, ο Γκονζάλο Ιγκουαίν αποφάσισε στα 35 του πως έφτασε επιτέλους η ώρα να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Τα δικά του ξεχωριστά «όπλα» μέσω των οποίων αναδείχθηκε κατά σειρά σε Ρίβερ Πλέιτ, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι, Γιουβέντους, Μίλαν ενώ προς το τέλος της εντυπωσιακής καριέρας του έκανε και ένα σύντομο πέρασμα από την Premier League με τη φανέλα της Τσέλσι.

Τελευταίος σταθμός ωστόσο σε αυτό το μακρινό ταξίδι θα είναι η Ίντερ Μαϊάμι και το MLS, καθώς ο πατέρας του επιβεβαίωσε σε Μέσο της Αργεντινής πως το φινάλε της φετινής περιόδου θα σημάνει και το τέλος του Αργεντινού στράικερ από τα ποδοσφαιρικά γήπεδα.

Κάπως έτσι ο Ιγκουαίν θα κλείσει την καριέρα του έχοντας αναδειχθεί μεταξύ άλλων τρεις φορές πρωταθλητής Ισπανίας και Ιταλίας με τα χρώματα των Ρεάλ και Γιουβέντους αντίστοιχα, ενώ στο παλμαρέ του μετράει και το τρόπαιο του Europa League που κατέκτησε με την Τσέλσι πίσω στο 2019. Με την εθνική Αργεντινής έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ το 2014 και άλλες δυο φορές σε τελικό Copa America, όμως σε όλες τις περιπτώσεις περιορίστηκε στο μετάλλιο του φιναλίστ.

Σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις του μπροστά από την αντίπαλη εστία, ο Ιγκουαίν φέρει τον τίτλο του Capocannonierre για τη σεζόν 2015-2016 στη Serie A με τη φανέλα της Νάπολι, με τον αριθμό των συνολικών γκολ του σε σύλλογο και εθνική να έχει σταματήσει στο εντυπωσιακό 352!

Gonzalo Higuain will retire at the end of the season, as confirmed by his father to TNT Sports 🇦🇷 pic.twitter.com/JFGrzBhzdn