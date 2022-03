Σαν να μην πέρασε μια μέρα από την εποχή που αγωνιζόταν στη Λίβερπουλ, ο Στίβεν Τζέραρντ σκόραρε ξανά στον φιλανθρωπικό αγώνα παλαιμάχων απέναντι στους legends της Μπαρτσελόνα και αποθεώθηκε από το κοινό του «Άνφιλντ».

Τι κι αν ανήκει σε άλλη ομάδα (Άστον Βίλα), ως προπονητής πια στην Premier League; Ο Στίβεν Τζέραρντ παραμένει συνώνυμο της Λίβερπουλ κι αντίστροφα, δίχως να χάνει ευκαιρία να φορέσει για άλλη μια φορά τη φανέλα της, πόσω μάλλον για φιλανθρωπικό σκοπό.

Όπως συνέβαινε, όμως, κι όταν έπαιζε επαγγελματικά στον σύλλογο της καρδιάς του, ο «Stevie» δύσκολα αντιστεκόταν στο γκολ. Και το έκανε ξανά, σκόραρε ως παίκτης των Reds στο φιλικό παιχνίδι παλαιμάχων κόντρα στη Μπαρτσελόνα, ευστοχώντας από το σημείο του πέναλτι για το 1-0.

Γκολ που απόλαυσε τόσο ο ίδιος, όσο και το κοινό των Reds και που γύρισε για λίγο πίσω τον χρόνο, στις «χρυσές» εποχές του Άγγλου τεχνικού με το περιβραχιόνιο των Κόκκινων.

Stevie with the opener from the spot against Barcelona 🎯⚽️ pic.twitter.com/nupXtXPJQa