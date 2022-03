Tυχερός στάθηκε ο Καμερουνέζος γκολκίπερ του Άγιαξ, Αντρέ Ονάνα, καθώς ενεπλάκη σε σοβαρό τροχαίο την ώρα που μετέβαινε στο προπονητικό κέντρο της εθνικής του ομάδας το πρωί της Τρίτης (22/03).

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ο γκολκίπερ του Άγιαξ, ο οποίος την ώρα που μετέβαινε στο προπονητικό κέντρο της εθνικής του ομάδας στη Ντουάλα το πρωί της Τρίτης (22/03) είχε μετωπική σύγκρουση με άλλον όχημα.

Παρά το σοκ, οι αναφορές τονίζουν ότι ο Ονάνα γλίτωσε από θαύμα, ενώ δεν υπήρξαν θύματα από το άλλο όχημα.

Μετά το τροχαίο ο 25χρονος πορτιέρε σύμφωνα με την «Daily Star», έλεγε στο στενό του κύκλο πως είναι καλά στην υγεία του και θέλει να επικεντρωθεί στο κρίσιμο παιχνίδι της εθνικής του ομάδας, Καμερούν με την Αλγερία (25/02)

«Είμαι εντάξει, πηγαίνω στο προπονητικό τώρα. Έχουμε ένα κρίσιμο παιχνίδι μπροστά μας», ήταν τα λόγια του.

Andre Onana involved in an accident on his way to Douala ahead of the #FIFAWC2022Q against Algeria. The accident occured earlier this Tuesday, March 22, 2022. He is alive!! pic.twitter.com/EhGz2dTzDs

ANDRE ONANA IS FINE.



I just had a word with Cameroon and Ajax keeper Andre Onana after his accident this morning.



He told me "I'm ok and I'm heading to the camp. We have a crucial game."



Amazing that even after the accident, Andre's mind is solely on the game. #ONANA pic.twitter.com/aKgIboPQ6D