Ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ έδειξαν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο, καθώς προσέφεραν μέσω της UNICEF ένα εκατομμύριο λίρες για τα παιδιά στην Ουκρανία που πλήττονται από την εισβολή των Ρώσων.

Δύσκολες ημέρες βιώνει ο λαός της Ουκρανίας μετά την εισβολή των ρωσικών στρατευμάτων και οι συζητήσεις των δυο πλευρών μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε ουσιαστική κατάληξη. Εκατοντάδες είναι οι άμαχοι Ουκρανοί πολίτες που έπεσαν νεκροί, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά.

Το ζεύγος Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ για ακόμα μια φορά έδειξαν το ανθρωπιστικό τους πρόσωπο, καθώς προσέφεραν ένα εκατομμύριο λίρες στη UNICEF για την υποστήριξη παιδιών. Ο παλαίμαχος σταρ της εθνικής ομάδας της Αγγλίας ξεκίνησε καμπάνια με τη UNICEF για τη συγκέντρωση χρημάτων και όλο το ποσό που θα συγκεντρωθεί θα δοθεί για ιατρικές προμήθειες και ασφαλείς χώρους για οικογένειες στην Ουκρανία.

As the conflict in Ukraine continues, we invite fans to join us in supporting David Beckham's 7 Fund for @UNICEF set up to help provide immediate aid to support children’s wellbeing, including medical supplies and safe spaces for families in Ukraine: https://t.co/kNWE1Xq28t pic.twitter.com/32b7ygRAjV