Σύμφωνα με την πορτογαλική «A Bola», ο Πέπε ενδέχεται να τιμωρηθεί με διετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, καθώς χτύπησε μέλος της αποστολής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας!

Σε σίριαλ με πολλά... επεισόδια έχει μετατραπεί το πορτογαλικό ντέρμπι ανάμεσα στην Πόρτο και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ντραγκάο». Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ακολούθησε πεντάλεπτη σύρραξη ανάμεσα στις αποστολές των δύο κλαμπ και ένας από τους αρνητικούς «πρωταγωνιστές» ήταν ο... συνήθης ύποπτος, Πέπε.

Ο πολύπειρος στόπερ των «Δράκων» θα βρεθεί δικαστεί ως κατηγορούμενος για βίαιη συμπεριφορά, καθώς όπως αναφέρει η «Α Bola» φέρεται να χτύπησε ένα μέλος της διοίκησης των πρωταθλητών Πορτογαλίας. Την ίδια κατηγορία θα κληθεί να αντιμετωπίσει και ο Ταμπάτα της Σπόρτινγκ, ο οποίος έσπρωξε τον αξιοματούχο της Πόρτο, Λουίς Γκονσάλβες.

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα η μέγιστη ποινή που μπορεί να επιβληθεί για το εν λόγω παράπτωμα είναι διετής αποκλεισμός από το ποδόσφαιρο. Σε περίπτωση που ο Πέπε τιμωρηθεί με την πιο «βαριά» τιμωρία, αναμένεται να σημάνει και το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, καθώς ο έμπειρος αμυντικός, διανύει το 39ο έτος της ζωής του.

