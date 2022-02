Η Τσέλσι επικράτησε στην παραταση με 2-1 της αξιόμαχης Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα και για πρώτη φορά ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου, κατακτώντας το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από το παλμαρέ της!

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε από την τροπαιοθήκη της Τσέλσι, όμως η ομάδα του Τόμας Τούχελ κατάφερε μετά την κορυφή της Ευρώπής, με την κατάκτηση του Champions League να φτάσει και στην κορυφή του κόσμου, καθώς επικράτησε με 2-1 στην παράταση (1-1 στην κανονική διάρκεια) της κατόχου του Copa Libertadores, Παλμέιρας στον μεγάλο τελικό του Μουντιάλ Συλλόγων στο Άμπου Ντάμπι.

Οι «Μπλε» όπως ήταν αναμενόμενο είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού από το πρώτο μέρος, έχοντας 71% κατοχή, όμως δυσκολευόντουσαν να δημιουργήσουν φάσεις κόντρα στην καλά οργανωμένη ομάδα του Άμπελ Φερέιρα. Μετά από ένα μισό χωρίς γκολ και ιδιαίτερες φάσεις, οι Λονδρέζοι έκοψαν το «Γόρδιο Δεσμόι» στο 55' με τον Χάντσον Οντόι να κάνει σέντρα «ξυραφιά», τον Λουκάκου να παρασέρνει τρεις αμυντικούς στο διάβα του και με κεφαλιά να ανοίγει το σκορ.

Οι Βραζιλιάνοι βρήκαν άμεση απάντηση στο 62'. Μετά από γέμισμα η μπάλα χτύπησε στο απλωμένο χέρι του Τιάγκο Σίλβα, ο διατητής δεν είδε κάτι σε κανονική ροή, ο VAR τον κάλεσε να εξετάσει τη φάση και υπέδειξε την άσπρη βούλα με τον Βέιγκα να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχέι. Το 1-1 ήταν το σκορ της κανονικής διάρκειας με τον τελικό να οδηγείται στην παράταση.

Η Τσέλσι είχε τον έλεγχο και η Παλμέιρας έψαχνε την στιιγμή της από κάποια αντεπίθεση. Οι «Μπλε» δεν μπορούσαν να φτάσουν με αξιώσεις στην περιοχή του Γουέβερτον και όλα έδειχαν πως ο τελικός θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι, όμως εν τέλει κρίθηκε από ένα πέναλτι. Στο 117' ο Λουάν βρήκε τη μπάλα με το χέρι, ο VAR κάλεσε εκ νέου τον διαιτητή, ο οποίος εντόπισε την παράβαση και ο Κάι Χάβερτς έγινε «ήρωας», κάνοντας το τελικό 2-1. Ο «μοιραίος» αμυντικός των Βραζιλιάνων απά

