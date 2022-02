O τεχνικός της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα βραβεύτηκε για δεύτερη φορά την τρέχουσα σεζόν ως κορυφαίος προπονητής του μήνα στην Championship.

O προπονητής της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα έχει δημιουργήσει μια εξαιρετική ομάδα, η οποία κάνει τη διαφορά στην Championship, όντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 61 βαθμούς σε 29 παιχνίδια, έξι περισσότερους από τη δεύτερη Μπόρνμουθ.

Μέσα στον Γενάρη το σύνολο του πρώην προπονητή του Ολυμπιακού και πρωταθλητή της σεζόν 2015-16, είχε τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία σε πέντε αναμετρήσεις στις οποίες σκόραρε 24 φορες. Για τον φανταστικό μήνα της ομάδας του ο Πορτογάλος τεχνικός βραβεύτηκε ως κορυφαίος προπονητής του Γενάρη στην Championship. O 44χρονος κόουτς κέρδισε την εν λόγω διάκριση για δεύτερη φορά μέσα στη σεζόν, καθώς είχε βγει προπονητής του μήνα και τον Σεπτέμβριο.

«Ευχαριστώ όσους με επέλεξαν για το βραβείο του καλύτερου προπονητή. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της επιτυχίας ανήκει σε ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές της ομάδας και όλους όσους δουλεύουν στα παρασκήνια του Κρέιβεν Κότατζ. Ο Ιανουάριος ήταν ένας καλός μήνας για εμάς, αλλά ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα ακόμα και πρέπει να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς μέχρι το τέλος της σεζόν», ανέφερε στις δηλώσεις του ο Μάρκο Σίλβα.

What a start to 2022! 👊



Marco is your @SkyBetChamp Manager of the Month! 🏆#FFC