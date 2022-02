Ο Ντόννυ Βαρμερντάμ ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Νέων του Άγιαξ κατηγορείται για βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας, λίγες ημέρες μετά την παραίτηση του τεχνικού διευθυντή Μαρκ Όβερμαρς για ακατάλληλα μηνύματα σε γυναίκες υπαλλήλους του ολλανδικού συλλόγου.

Θύελλα σκανδάλων έχει ξεσπάσει στον Άγιαξ. Πριν από μία εβδομάδα η θητεία του Μαρκ Όβερμαρς ως τεχνικός διευθυντής στον ολλανδικό σύλλογο έπειτα από εννέα χρόνια ολοκληρώθηκε, καθώς παραδέχθηκε πως είχε στείλει ακατάλληλα μηνύματα σε γυναίκες υπαλλήλους του ολλανδικού συλλόγου.

Λίγες ημέρες μετά ένα νέο σοκαριστικό περιστατικό βλέπει το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ο Ντόννυ Βαρμερντάμ ο οποίος αγωνίζεται στην ομάδα Νέων του Άγιαξ κατηγορείται για βιασμό μιας 19χρονης κοπέλας.

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο Ολλανδός δημοσιογράφος, Ντένις Σούτεν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Roddel Talk». Οπως τόνισε σε δήλωσή του ο 20χρονος μέσος του «Αίαντα» κατηγορείται για φερόμενο βιασμό από μια 19χρονη. Τα γεγονότα έγιναν πριν από έξι μήνες, όταν ήταν 18 ετών, αλλά ήταν στις 10 Φεβρουαρίου όταν πήγε στην αστυνομία για να καταγγείλει τα γεγονότα.

«Το κορίτσι μου είπε ότι τη βίασε σε ένα πάρτι πριν από έξι μήνες», είπε ο Σούτεν στην εκπομπή. «Ηδη έχει ενημερώσει την Αστυνομία και έχει υποβάλει και αίτημα για κλήτευση στα δικαστήρια για την υποβολή της έκθεσης για τα γεγονότα».

Ο δημοσιογράφος διηγήθηκε την εκδοχή του θύματος και τι συνέβη πριν από έξι μήνες: «Ήταν σε ένα πάρτι στο Βόρχουτ πριν από έξι μήνες όπου ήταν και ο παίκτης. Εκεί φιλήθηκαν και μετά την πήγε στον επάνω όροφο. Ήθελε κάτι περισσότερο από φιλιά, αν και η κοπέλα είπε ξεκάθαρα ότι δεν ήθελε περισσότερα. Ωστόσο, της έσκισε το παντελόνι. Είδα τις φωτογραφίες. Μετά την ανάγκασε να κάνει σεξ μαζί του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο 20χρονος Βαρμερντάμ προέρχεται από την ακαδημία Νέων του Άγιαξ. Ο αμυντικός χαφ δεν έχει κάνει ακόμη το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα, αλλά έχει αγωνιστεί σε 40 αγώνες με την δεύτερη ομάδα ενός ιστορικού συλλόγου του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που τον τελευταίο καιρό έχει δει περισσότερο στις ειδήσεις για τα εξωαθλητικά ζητήματα του παρά για τα επιτεύγματά του στο γήπεδο.

