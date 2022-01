Νέο ξεκίνημα στην καριέρα του Μοχάμεντ Ιχατάρεν, ο οποίος δείχνει να βγήκε νικητής από τη μάχη με την κατάθλιψη και αποδέχτηκε την... πρόκληση του Άγιαξ για συνεργασία με τη μορφή μονοετή δανεισμού!

Ο θάνατος του πατέρα του πίσω στο 2019 τον έκλεισε στον εαυτό του. Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της Ολλανδίας αδυνατούσε για καιρό να ανοίξει τα φτερά του, με τις σκέψεις για πρόωρη απόσυρση να φτάνουν σε κορύφωση τον Νοέμβριο του 2021! Μερικούς μήνες αργότερα ωστόσο, ο Μοχάμεντ Ιχατάρεν δείχνει να έχει εξορίσει οριστικά το τέρας της κατάθλιψης στο παρελθόν!

Και ο Άγιαξ είναι εκείνος που προσφέρεται να του δώσει μια νέα ελπίδα. Ένα νέο ξεκίνημα στην ποδοσφαιρική του καριέρα, αφού οι Ολλανδοί ήρθαν σε συμφωνία με τη Γιουβέντους για τον μονοετή δανεισμό του νεαρού πολυθεσίτη, ενώ στο deal προβλέπεται και οψιόν αγοράς!

Το τελευταίο εξάμηνο ο 19χρονος είχε παραχωρηθεί ως δανεικός στη Σαμπντόρια, δίχως ωστόσο να καταγράψει ούτε μια συμμετοχή. Τα προβλήματα μάλιστα διογκώθηκαν στη Γένοβα με τον πέρασμα του χρόνου, με τον Ολλανδό να νιώθει εγκλωβισμένος και να δηλώνει έτοιμος να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια!

Ο Αίαντας ωστόσο αποτελεί μια νέα ευκαιρία για επανεκκίνηση της καριέρας του, η οποία ξεκίνησε με πολλές υποσχέσεις από τα μικρότερα τμήματα της Αϊντχόφεν.

One of us for a reason. We’re proud, but never satisfied.



Welcome in Amsterdam, Mo! ❌❌❌