Χαμογελαστός, ορεξάτος και δίχως τον παραμικρό φόβο έπειτα απ' όσα πέρασε, ο Κρίστιαν Έρικσεν ανεβάζει ρυθμούς και ετοιμάζεται για την Premier League με τη βοήθεια... του Άγιαξ!

Ο Δανός μεσοεπιθετικός όλη αυτή την εβδομάδα ακολουθεί τις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του Αίαντα σε μια προσπάθεια ν' αποκτήσει αγωνιστικό ρυθμό, ενόψει και της μεγάλης μεταγραφής που φαίνεται ότι «ψήνεται».

Η Μπρέντφορντ του έχει προσφέρει την ευκαιρία... ζωής για την επαναφορά στο ανώτατο ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Αυτές τις μέρες ο Έρικσεν ταξίδεψε στο Άμστερνταμ όπου πάντοτε θα τον υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες και συμμετέχει στις προπονήσεις της δεύτερης ομάδας του Άγιαξ, δείχνοντας πως... είναι πραγματικά σαν να μην πέρασε μια μέρα.

Το θέμα με την καρδιά του το έχει αφήσει στο μακρινό του παρελθόν και θέλει ν' αποδείξει πως δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα ούτε θα φοβάται μετά από την κατάρρευσή του στο Euro του περασμένου καλοκαιριού...

The video we've all been waiting for: Christian Eriksen's first training session with Ajax since his return🇩🇰



So good to see Christian back, and with a ball at his feetpic.twitter.com/vKP8Pnf954