Ο Κρίστιαν Έρικσεν συνεχίζει ακάθεκτα την προετοιμασία του ενόψει της αγωνιστικής του επανόδου και αυτές τις ημέρες προπονείται με τη δεύτερη ομάδα του Άγιαξ.

Ο Κρίστιαν Έρικσεν είναι κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και μάλιστα σε επίπεδο Premier League, καθώς έχει καταλήξει σε συμφωνία με τη Μπρέντφορντ. Για να επικυρωθεί η συμφωνία των δύο πλευρών ο 29χρονος μεσοεπιθετικός πρέπει να περάσει από εκτεταμένους ιατρικούς ελέγχους ώστε να πάρει το το απαραίτητο «ΟΚ» από αθλητικό καρδιολόγο, την FA και την Λίκα.

Ο Δανός χαφ μετά την περιπέτεια της υγείας του έχει δουλέψει σκληρά σε ατομικό επίπεδο, ενώ πλέον προπονείται σε συνθήκες ομάδες, καθώς αυτές τις ημέρες γυμνάζεται με τη δεύτερη ομάδα του Άγιαξ, με τον «Αίαντα» να τον αποθεώνει, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως «Οι θρύλοι είναι πάντα καλοδεχούμενοι».

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.