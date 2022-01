O Τάσος Δουβίκας σκόραρε στη νίκη της Ουτρέχτης επί της Σπάρτα Ρότερνταμ και επέστρεψε στα γκολ μετά από τέσσερις μήνες κακοδαιμονίας.

Ο Τάσος Δουβίκας άνοιξε το δρόμο της νίκης για την Ουτρέχτη στην έδρα της Σπάρτα Ρότερνταμ, καθώς σκόραρε με προβολή στο 12ο λεπτό. Ο διεθνής σέντερ φορ με το γκολ του «έσπασε» την... κακοδαιμονία τεσσάρων μηνών μακριά από το σκοράρισμα στην Eredivisie, καθώς τελευταία φορά που πανηγύρισε τέρμα του ήταν στις 25 Σεπτεμβρίου, στη νίκη της ομάδας του με 5-1 κόντρα στην Τσβόλε, του Κώστα Λάμπρου.

Ο Έλληνας επιθετικός έδωσε τέλος στο αρνητικό σερί 28 τελικών χωρίς γκολ και έφτασε τα πέντε τέρματα σε 20 αγώνες στην Eredivisie, ενώ έχει μοιράσει και δύο ασίστ. Για την ιστορία η Ουτρέχτη πήρε το διπλό, καθώς επικράτησε με 3-0.

