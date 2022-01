Ο Μίνο Ραϊόλα βρίσκεται στην εντατική σε νοσοκομείο στην Ιταλία με πρόβλημα στους πνεύμονες και η κατάσταση του είναι κρίσιμη.

Στις 12 Ιανουαρίου ο πασίγνωστος μεγαλοατζέντης, Μίνο Ραϊόλα εισήχθη εσπευσμένα στο νοοσοκομείο «San Raffaele», στο Μιλάνο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Οκτώ ημέρες αργότερα και τα νέα που έρχονται από την Ιταλία δεν είναι ενθαρυντικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της γερμανικής Bild ο 54χρονος Ολλανδοιταλός βρίσκεται στην εντατική με πρρόβλημα στους πνεύμονες και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται ως πολύ σοβαρή.

Ο Ραϊόλα είναι εκ τω κορυφαίων ονομάτων στην ποδοσφαιρική αγορά, καθώς έχει στο πελατολόγιο του παίκτες παγκοσμίου κλάσης όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Τζίτζιo Ντοναρούμα, ο Πολ Πογκμπά και ο Ματίας Ντε Λιχτ.

