Ο πασίγνωστος ατζέντης Μίνο Ραϊόλα μπήκε επειγόντως στο νοσοκομείο, υποβλήθηκε σε επέμβαση και παραμένει υπό παρακολούθηση.

Αιφνιδίως και εσπευσμένα εισήχθη στο νοσοκομείο «San Raffaele», στο Μιλάνο ο Μίνο Ραϊόλα. Ο 54χρονος μεγαλοατζέντης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου, όμως ακόμα δεν έχει γίνει γνωστό ποιο είναι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει.

Ο Ολλανδοιταλός παραμένει υπό παρακολούθηση στο νοσοκομείο και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες. Νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση του αναμένεται να δημοσιοποιηθούν μέσα στην ημέρα.

Ο Ραϊόλα είναι εκ τω κορυφαίων ονομάτων στην ποδοσφαιρική αγορά, καθώς έχει στο πελατολόγιο του παίκτες παγκοσμίου κλάσης όπως ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Τζίτζιo Ντοναρούμα, ο Πολ Πογκμπά και ο Ματίας Ντε Λιχτ.

BREAKING: Football agent Mino Raiola has been hospitalised and had emergency surgery at San Raffaele in Milan.



(@Gazzetta_it) pic.twitter.com/XoLlr91Kqn