Η ιταλική δικαιοσύνη καταδίκασε οριστικά και αμετάκλητα τον Ρομπίνιο σε κάθειρξη εννέα ετών για τον βιασμό μιας κοπέλας το 2013.

Τον Μάρτιο του 2021 το Τριμελές Εφετείο του Μιλάνο απέρριψε την έφεση που είχε ασκήσει ο Ρομπίνιο για την καταδίκη του σε εννιαετή κάθειρξη για συμμετοχή του στον ομαδικό βιασμό μιας 23χρονης κοπέλας, μαζί με πέντε φίλους του το καλοκαίρι του 2013, όταν και αγωνιζόταν στη Μίλαν.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός άσκησε νέα έφεση ατά της απόφασης στο ακυρωτικό δικαστήριο, με τον τρίτο και ανώτατο βαθμό της ιταλικής δικαιοσύνης να τον κρίνει ένοχο οριστικά και αμετάκλητα!

Παρά την καταδίκη του ο 37χρονος αναμένεται να μην εκτίσει την ποινή του, καθώς σύμφωνα με διμερή συμφωνία Ιταλίας - Βραζιλίας, δεν επιτρέπεται η έκδοση Βραζιλιάνων στην Ιταλία. Το ένταλμα σύλληψης θα ενεργοποιηθεί μόνο αν ο Ρομπίνιο μπει σε ιταλικό έδαφος ή αν ταξιδέψει σε κάποια χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης.

