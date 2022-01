H FIFA επεφύλασε ένα... ειδικό βραβείο για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, για το επίτευγμα του να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομάδων, έχοντας φτάσει πλέον τα 115 γκολ με τη φανέλα της Πορτογαλία.

Με ένα «σπέσιαλ» βραβείο ολοκληρώθηκε η τελετή απονομή των «FIFA Best Awards». Μετά την ανάδειξη του Ρόμπερτ Λεβαντόφκσι ως παίκτη της χρονιάς η εκδήλωση κορυφώθηκε με ένα ειδικό βραβείο, το οποίο η Ομοσπονδία ονόμασε «Unique Achievement Award».

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο βράβευσε τον Κριστιάνο Ρονάλντο για το «ξεχωριστό επίτευγμα» που πέτυχε μέσα στο 2021, όταν την 1η Σεπρεμβρίου κόντρα στην Ιρλανδία, έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των εθνικών ομαδών! Ο «CR7» έσπασε το ρεκόρ του Ιρανού Αλί Νταεΐ, των 109 γκολ, φτάνοντας εκείνη τη βραδιά τα 111. Πλέον ο Πορτογάλος σταρ έχει 115 τέρματα με το εθνόσημο και συνεχίζει ακάθεκτος...

Αξίζει να επισημάνουμε πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ο μοναδικός νικητής που βρέθηκε στη Ζυρίχη για να πάρει μέρος στην εκδήλωση και να παραλάβει το βραβείο του.

🏆✨ Cristiano Ronaldo is the recipient of #TheBest FIFA Special Award!



🇵🇹 Legend. Winner. Goalscoring machine. @Cristiano. pic.twitter.com/ZnzGMJKCEk