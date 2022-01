Με τη φανέλα της Σεντ Τρούιντεν στο Βέλγιο θα αγωνίζεται από εδώ και στο εξής ο Σίντζι Καγκάβα.

Έπειτα από σχεδόν ένα χρόνο παρουσίας του στην Τούμπα, ο Καγκάβα αποτέλεσε παρελθόν από τον ΠΑΟΚ καθώς οι δύο πλευρές έφτασαν πριν από μερικές εβδομάδες σε συμφωνία για κοινή συναινέσει λύση του συμβολαίου.

Ωστόσο, ο επόμενος σταθμός στην καριέρα του Καγκάβα δεν άργησε να έρθει, καθώς ήρθε σε συμφωνία με την Σεντ Τρούιντεν. Η ομάδα του Βελγίου βρίσκεται στην 13η θέση της φετινής κατάταξης έχοντας 24 βαθμούς και στο -23 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν - Ζιλουάζ.

Ο Καγκάβα είχε μια εκπληκτική πρώτη θητεία τη διετία 2010-2012 στη Ντόρτμουντ και οι εμφανίσεις του ανάγκασαν τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να δαπανήσει 18 εκατομμύρια ευρώ το 2012 για να τον κάνει δικό της. Με τους «κόκκινους διαβόλους» κατέγραψε 57 εμφανίσεις, πετυχαίνοντας έξι γκολ και 10 ασίστ.

Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε στη Ντόρτμουντ, με τα χρώματα της οποίας έχει συνολικά 216 συμμετοχές, 60 γκολ και 55 ασίστ! Το καλοκαίρι του 2019 τον απέκτησε η Σαραγόσα και στην Ισπανία πέτυχε τέσσερα γκολ και δύο ασίστ σε 36 εμφανίσεις. Με τη φανέλα του ΠΑΟΚ κατέγραψε μόλις 12 εμφανίσεις.

