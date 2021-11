Παυλίδης: Η FIFA τον συμπεριέλαβε στις υποψηφιότητες για το κορυφαίο γκολ του 2021 (vids)

Με αντιπάλους όπως ο Ερίκ Λαμέλα, ο Ριγιάντ Μαχρέζ και ο Πάτρικ Σικ τα βάζει ο Βαγγέλης Παυλίδης για το κορυφαίο γκολ του 2021, όπως έγινε γνωστό από τις υποψηφιότητες που ανακοίνωσε η FIFA.

Ο Έλληνας διεθνής που πλέον αγωνίζεται στην Άλκμααρ, είχε πετύχει μαγικό γκολ για λογαριασμό της Βίλεμ.

Με ατομική ενέργεια ταλαιπώρησε κάθε αντίπαλο που προσπάθησε να τον σταματήσει από πλευράς Φορτούνα Σίταρντ. Και φυσικά έκανε και το τσιμπηματάκι για το τελείωμα ώστε να σκοράρει με ιδιαίτερο στυλ.

Μάλιστα, για εκείνο το γκολ είχε μιλήσει στο Gazzetta και είχε δηλώσει: «Μου έλεγαν ότι είναι το γκολ της χρονιάς και ότι μοιάζει με του Ζλάταν»

Μαζί του στις υποψηφιότητες είναι το μαγικό γκολ του Πάτρικ Σικ στο Euro, με τη λόμπα από το κέντρο σε ματς της Τσεχίας με την Σκωτία, το ανάποδο ψαλίδι του Ταρεμί για την Πόρτο κόντρα στην Τσέλσι, η ραμπόνα του Λαμέλα απέναντι στην Άρσεναλ και ένα τέρμα του Μαχρέζ με την εθνική ομάδα της Αλγερίας.

Caroline Weir’s wonderchip for #MCFC v #MUFC in Feb has been nominated for the Puskas Award for best goal of 2021 by FIFA.

⚽️🏆🏆⚽️



pic.twitter.com/DxY3c69eft