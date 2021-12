Στάριτζ: Δεν πλήρωσε τα 30.000 ευρώ ως αμοιβή για τον χαμένο σκύλο του

Απλήρωτο φαίνεται πως άφησε ο Ντάνιελ Στάριτζ τον άνδρα που βρήκε τον σκύλο του.

Πριν από μερικούς μήνες ο Ντάνιελ Στάριτζ έπεσε θύμα ληστείας, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν στο σπίτι του επιθετικού και μεταξύ των όσων απέσπασαν, πήραν και τον αγαπημένο σκύλο του.

Η απώλεια του σκύλου ενόχλησε τον άλλοτε φορ της Λίβερπουλ περισσότερο από κάθε τι κι έτσι δεν δίστασε να προσφέρει το ποσό των 30.000 ευρώ σε όποιον καταφέρει να επιστρέψει τον λατρεμένο φίλο του σώο και αβλαβή.

Τελικά ο σκύλος του βρέθηκε, καθώς ο Φόστερ Ουάσινγκτον, ένας ράπερ γνωστός ως Killa Fame, είπε ότι το εντόπισε και ήρθε σε επαφή μαζί του, προκειμένου να επανενώσει το κατοικίδιο με τον ιδιοκτήτη του. Ωστόσο, δεν έλαβε ποτέ την χρηματική αμοιβή από τον Στάριτζ κι έτσι προσέφυγε σε δικαστήριο του Λος Αντζελες που απεφάνθη υπέρ του.

@DanielSturridge is this Lucci ? pic.twitter.com/By4uZVzAEK

«Ας ελπίσουμε ότι θα πληρώσει και δεν θα προσπαθήσει να ασκήσει έφεση. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό, παλεύω με αυτήν την υπόθεση για πάνω από ένα χρόνο, δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχει τελειώσει. Οταν βρήκαμε το σκυλί, νόμιζα ότι η ζωή μου θα ήταν καλύτερη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Daniel Sturridge ordered to pay £22k reward money to man who found his lost doghttps://t.co/aEwYqUCECP pic.twitter.com/Lyiptlvqxu