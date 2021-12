Copa Africa: Αμετακίνητη η CAF, σέντρα κανονικά στις 9 Ιανουαρίου

Μετά την κρίσιμη συνάντηση με τον πρόεδρο του Καμερούν, ο επικεφαλής της CAF διαβεβαίωσε ότι το Copa Africa θα αρχίσει κανονικά στις 9 Ιανουαρίου, κόντρα στις πιέσεις για αναβολή από FIFA και τους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

«Πράσινο φως» στην έναρξη του Copa Africa έδωσε ο πρόεδρος της CAF, Πατρίς Μοτσέπε, προς δυσαρέσκεια των ευρωπαϊκών συλλόγων που ήλπιζαν μέχρι την τελευταία στιγμή για τη ματαίωσή του. Μετά τη δεύτερη συνάντηση στο Καμερούν με τον πρόεδρο της χώρας, Πολ Μπιγιά, ο ισχυρός άνδρας της αφρικανικής ομοσπονδίας φαίνεται πως έλαβε τις εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή του τουρνουά, καθώς λίγα 24ωρα μετά τις φήμες περί αναβολής λόγω των άθλιων συνθηκών που επικρατούν στη χώρα (χολέρα, Covid-19, εμφύλιος) διαβεβαίωσε ότι η σέντρα διατηρείται βάσει προγράμματος για τις 9 Ιανουαρίου στη Γιαουντέ.

Τις τελευταίες μέρες είχε γίνει λόγος για μεταφορά του τουρνουά στο Κατάρ ή διεξαγωγή κεκλεισμένων των θυρών, ωστόσο, οι διοργανωτές εμμένουν στο αρχικό πλάνο με κόσμο στα γήπεδα και το απαραίτητο μέτρο για την είσοδο των φιλάθλων θα είναι η ένδειξη αρνητικού PCR τεστ.



Πρόκειται για μία τακτική που ακολουθήθηκε στη Ρουάντα στο «Afrobasket» του περασμένου Αυγούστου-Σεπτεμβρίου και εκ του αποτελέσματος λειτούργησε, καθώς το τουρνουά ολοκληρώθηκε κανονικά δίχως να παρατηρηθεί περαιτέρω έξαρση κρουσμάτων.

«Θα βρίσκομαι στο Καμερούν στις 7 Ιανουαρίου με τη σύζυγό μου και τα παιδιά μου για να θαυμάσουνε από κοντά αυτή τη φανταστική διοργάνωση. Μπορείς να δεις τη συγκέντρωση και την αφοσίωση των ανθρώπων στο Καμερούν για να διασφαλιστεί η πρόοδος των ετοιμασιών. Θα φιλοξενήσουμε με τους ανθρώπους του Καμερούν ένα ξεχωριστό τουρνουά, το οποίο θα μείνει ως το πιο πετυχημένο Κύπελλο Εθνών Αφρικής της ιστορίας. Είμαστε έτοιμοι να δείξουμε στον κόσμο τα καλύτερα του αφρικανικού ποδοσφαίρου και της αφρικανικής φιλοξενίας. Αυτή η διοργάνωση είναι σημαντική για τους ανθρώπους της Αφρικής και είμαι τόσο περήφανος και ενθουσιασμένος για τη δουλειά που έχει γίνει», δήλωσε με αισιοδοξία ο Μοτσέπε.

Πλέον, οι σύλλογοι από την Ελλάδα όπως ο Ολυμπιακός και των κορυφαίων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διαθέτουν αρκετούς και καταλυτικούς Αφρικανούς στο ρόστερ τους, καλούνται να διαχειριστούν την απουσία των στελεχών τους για περίπου έναν μήνα (6 Φεβρουαρίου ο τελικός), αν συμπεριληφθεί και η απαραίτητη περίοδος καραντίνας με την επιστροφή στη βάση τους.

