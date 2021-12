Χουλκ – Ντιέγκο Κόστα: Νταμπλ με την Ατλέτικο Μινέιρο (pics)

Μετά το πρώτο πρωτάθλημα έπειτα από μισό αιώνα, ήρθε το νταμπλ με πρωταγωνιστές τους Ντιέγκο Κόστα και Χουλκ για την Ατλέτικο Μινέιρο που πανηγύρισε την κατάκτηση του Copa do Brasil.

Η Πρωταθλήτρια Βραζιλίας έφτασε στον θρίαμβο στο πρωτάθλημα έπειτα από 50 χρόνια, όμως, κατάφερε να πάρει και δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγες μέρες για να κάνει έναν εξαιρετικό συνδυασμό και να καταγράψει το νταμπλ στην ιστορία της για το 2021.

Η ομάδα των Χουλκ και Ντιέγκο Κόστα επιβλήθηκε 2-1 της Ατλέτικο Παραναένσε, με τον πρώτο εκ των δύο σταρ να σκοράρει στο 75ο λεπτό για να σιγουρέψει την επιτυχία για τους φετινούς Κυπελλούχους.

Ο Χουλκ τη φετινή σεζόν σημείωσε 36 γκολ και 13 ασίστ, αναδείχθηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής του Brasileirao, όπως επίσης και του Copa do Brasil, ενώ και στις δύο διοργανώσεις ήταν κορυφαίος σκόρερ!

35-year-old Hulk for Atlético Mineiro this season:



36 goals

13 assists

🏆 Brasileirão

🏆 Copa do Brasil

🏆 Brasileirão Player of the Year

🏆 Copa do Brasil Best Player

🎯 Brasileirão top scorer

🎯 Copa do Brasil top scorer



Incredible 👊 pic.twitter.com/pEecKVEq9P