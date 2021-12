Αλ Κελαϊφί: «Yπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου κόντρα στη European Super League»

Ο ιδιοκτήτης της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ-Κελαϊφί μιλώντας στην ετήσια έκθεση της ευρωπαϊκής ένωσης συλλόγων αναφέρθηκε στην «αποτυχημένη» European Super League.

O πρόεδρος της ECA (European Club Association) και της Παρί Σεν Ζερμέν έβγαλε ομιλία στο πλαίσιο της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης της ευρωπαϊκής ένωσης συλλόγων και αναφέρθηκε στην «αποτυχημένη» European Super League, η οποία απειλούσε τα συμφέροντα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ έπλεξε το εγκώμιο του προέδρου της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Δεν θα μείνω πολύ να μιλάω για τις 18 Απριλίου και μια Super League όχι και τόσο σούπερ, γιατί δεν μου αρέσει να μένω σε παραμύθια και αποτυχίες. Μαζί υπερασπιστήκαμε τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου για όλους: για παίκτες, συλλόγους, πρωταθλήματα, εθνικές ομοσπονδίες και, πάνω από όλα, τους φιλάθλους.

Βασιστήκαμε στην αποφασιστικότητα και τη δύναμη του προέδρου Αλεξάντερ Τσέφεριν, ο οποίος αντιτάχθηκε στο μεταμεσονύκτιο πραξικόπημα και οι άνθρωποι με σύντομη μνήμη πρέπει να θυμούνται ότι αυτό ακριβώς ήταν.

Πρέπει να ξέρετε όλοι, ότι ο πρόεδρος Τσέφεριν ήταν σίγουρος από την αρχή. Μιλήσαμε νωρίς το πρωί της 18ης Απριλίου και είπε «θα νικήσουμε». Και το κάναμε. Ευχαριστώ, πρόεδρε Τσέφεριν», ανέφερε μεταξλυ άλλων ο Νασέρ Αλ-Κελαϊφί.

